Агрессор имеет определенное продвижение вперед, но ситуация еще далека от окружения города.

Продвижение российских захватчиков на флангах вокруг Авдеевки создало проблемы для украинской логистики, но об окружении города пока речь не идет. Об этом рассказал экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телемарафона.

Он отметил, что Авдеевка - это единственный участок старой линии фронта 2014-22 годов, который так и не подвинулся за полтора года полномасштабной войны.

"И это не случайно. Авдеевская промзона - это мощная крепость. Она изначально строилась так, чтобы выдерживать авиаудары врага. Это примерно, как на "Азовстали", но плюс с 14-го года мы ее укрепляли. То есть это промзона, усиленная еще и военной фортификацией. То есть лобовые штурмы врага выглядят как в анекдоте про "досадное самоубийство", – говорит Дикий.

Сравнивая ситуацию с Бахмутом, он напомнил, что тогда у россиян кроме регулярной армии в штурме города было задействовано дополнительно 50 тысяч бывших заключенных в составе "ЧВК Вагнер". К тому же сам Бахмут не имел и близко тех укреплений, что есть в Авдеевке.

"Немного сложнее ситуация не так в самой Авдеевке, как по флангам. А там у русских действительно есть определенное продвижение. В частности они в трех километрах от трассы, которая соединяет Авдеевку с тылами", – заявил Дикий, отметив, что на таком расстоянии долетают не только снаряды тяжелой артиллерии, но и мины обычного миномета.

По его словам, это действительно усложняет логистику, но в Авдеевке подготовлены большие запасы, поэтому гарнизон не так критически зависит от внешних поставок.

"То есть даже в случае окружения там на пару месяцев вообще всего хватает – от продовольствия до боекомплекта. Но пока об окружении еще речь не идет. Пока просто усложнена логистика", - пояснил эксперт.

Ситуация вокруг Авдеевки - последние новости

Как писал УНИАН, ситуация возле Авдеевки в последние дни изменилась - количество вражеских штурмов несколько уменьшилось. Российские оккупанты все еще продолжают пытаться окружить этот город, но сейчас не так активно, рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По подсчетам New York Times, бои за Авдеевку стали самой дорогой отдельной битвой для России за время полномасштабной войны. За почти три недели после начала битвы захватчики не смогли осуществить быстрый прорыв, на который рассчитывали. В то же время их потери оказались больше, чем во время наступления на Угледар.

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