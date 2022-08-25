Конфликт между мариупольским гаулейтером Иващенко и его российскими кукловодами набирает обороты.

После якобы покушения гауляйтер Мариуполя Константин Иващенко и его дочь сбежали из города.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, Иващенко оказался в одной из больниц вне Мариуполем.

"Именно поэтому его не было на "торжественном праздновании русской тряпки", – ацентирует советник мэра.

А на дочь Иващенко, которая тоже уехала из города, совершили нападение.

"Более того, его дочь в субботу срочно уехала в Москву, подальше от опасного Мариуполя. Однако, в воскресенье в Москве на нее совершили физическое нападение с угрозами. Все это складывается в очень интересную картину пауков в банке", – пишет Андрюшенко.

Источники Андрющенко сообщают, что конфликт между Иващенко и его российскими кукловодами Саблиным и Ивановым набирает обороты. Вероятно, фейковое покушение совершили с целью дискредитировать одного из них.

"Сам Иващенко установил дружеские отношения с Пушилиным (главарь "ДНР" – УНИАН) в последнее время и откровенно решил выскочить из одной руки ФСБ в другую – с донецким следом. Конечно, это заставило Иванова реагировать угрозами. И тут происходит "покушение", которое более похоже на спектакль с петардой. Даже не говорят об "украинском следе". Само дело по покушению не ведет следственный комитет России (как обычно) и даже не МГБ, а полиция оккупантов", – заявил Андрющенко, добавив, что дело о "покушении" ведет приближенный к Иващенко коллаборант Михаил Москвитин, который получил должность через него от Пушилина.

Как замечает советник городского головы Мариуполя, полиция оккупантов пытается сфальсифицировать дело о покушении, обвинив в нем Иванова, чтобы "убрать" самого Иванова с мариупольской карты влияния.

"С другой стороны, именно из-за этого Иванов передал привет Иващенко через дочь в Москве. Что будет дальше – наблюдаем. Но это триллер набирает обороты и перестает быть томным. В итоге кого-то не досчитаем. В лучшем варианте – обоих", – резюмировал советник мариупольского городского головы.

Как писал УНИАН, накануне сообщалось, что в оккупированном Мариуполе неизвестные якобы совершили покушение на гауляйтера Константина Иващенко. Российские телеграм-каналы сообщали, что взрывное устройство якобы было заложено на въезде в мариупольский зоопарк. Оно сработал в момент подъезда гауляйтера. Иващенко не пострадал.

Вас также могут заинтересовать новости: