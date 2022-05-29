По предварительным данным, из Мариуполя краденое украинское добро должно прибыть в Ростов-на-Дону, отметил советник главы города.

Российские оккупанты уже второй день грузят украинскую рулонную сталь на российское судно, которое накануне зашло в порт Мариуполя.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Продолжается загрузка украинской рулонной стали/металлопроката в Мариупольском торговом порту. Вчера при поддержке и сопровождении российских военных в акваторию порта зашло российское грузовое судно типа "река-море" РМ3 класса "Славутич" под российским флагом (порт приписки Ростов-на-Дону). Вторые сутки стоит под загрузкой", - написал Андрющенко.

Он добавил, что порт назначения украденного груза - предварительно Ростов-на-Дону.

"Очередной факт официального мародерства Россией как государством. Уже даже никто не прячется", - отметил он и распространил видео с процессом загрузки металлопроката.

Напомним, вчера Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполь зашла большая группа кадыровцев, после появления которых началась отгрузка украинского металлопроката из Мариупольского порта.

Советник мэра отметил, что не без помощи кадыровцев оккупанты нашли мариупольских специалистов для работы в порту.

Как отметил Андрющенко, поскольку нет подтверждения разблокировки "новых ворот", металл будут вывозить из порта малыми партиями.

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