Сбор продлится с 9:00 14 октября до 23:00 15 октября.

Ко Дню защитников и защитниц Украины по инициативе United24, Монобанка и волонтера Игоря Лаченкова был запущен сбор средств на закупку "Ловца Шахедов" – системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, к Дню защитников и защитниц Украины было изготовлено 1 тысячу эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии "Азовстали" с надписью "Верю в ВСУ". Сто браслетов собственноручно подписал главнокомандующий Валерий Залужный.

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Отмечается, что браслеты нельзя купить, а только выиграть за донат от 5 грн на благотворительную банку monobank (https://send.monobank.ua/jar/A2E4m8GEQK)ю

"Наша цель – собрать 100 миллионов гривен на систему противодействия дронам. Мы не можем раскрыть е производителя и название, но она точно поможет обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. Защитить от ударов наши объекты критической инфраструктуры. Именно такие системы стоят на вооружении стран НАТО", - отметил Федоров.

Сбор продлится с 9:00 14 октября до 23:00 15 октября.

Как сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский основал проект поддержки Украины United24. Эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта United24 стал известный футболист и тренер Андрей Шевченко.

22 июля амбассадором фандрейзинговой платформы United24 стала известная американская музыкальная группа Imagine Dragons, а 28 июля – креативный директор Дома моды Balenciaga Демна Гвасалия.

8 августа новым партнером United24 стал украинский футбольный клуб "Шахтер" (Донецк).

22 сентября обладательница премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Тони", "Золотой глобус" и "Пибоди" Барбра Стрейзанд стала послом фандрейзингової платформы United24 для того, чтобы напрямую помогать украинцам.

29 сентября американский актер Марк Хэмилл, сыгравший роль Люка Скайуокера в фильме "Звездные войны", тоже стал амбассадором United24.

Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ - что известно

В середине августа стало известно, что РФ купила у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6, теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Кроме разных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области атаковали ими теплоэлектростанцию.

Напомним, по состоянию на конец сентября военные сообщали, что подразделения противовоздушной обороны сбивают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

По данным СНБО на начало октября 2022, Вооруженные Силы Украины сбивают по меньшей мере 85% выпущенных Россией иранских беспилотников-камикадзе.

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