Такая операция будет нести огромные риски, отметил Давид Шарп.

Новую украинскую наступательную операцию в Курской области РФ стоит воспринимать как локальную. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

"По ряду касательных признаков, я считаю, что украинскую операцию можно назвать контратакой, а не контрнаступлением. То есть, у нее определенные достаточно ограниченные цели... Для противника это стало неожиданностью, российская армия проводила наступательную операцию, а Украина оборонительную. Насколько я понимаю, (цель - УНИАН) улучшить тактическое положение, заняв территорию и получить определенную конфигурацию для обороны", - сказал Шарп.

Он добавил, что благодаря неожиданности для РФ и определенному преимуществу на отдельном участке, Силы обороны могут нанести локальное поражение оккупантам на этом направлении. В то же время, по словам эксперта, пока маловероятно, что Украина попытается продвинуться к Курской АЭС или даже захватить ее.

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"АЭС - это проблематичная цель с внешнеполитической точки зрения. "Игры" вокруг ядерной электростанции - это огромные риски. Впервые, когда был эффект неожиданности, когда украинцы собрали достаточно большую группировку... Застали врасплох Россию. И если брать под контроль АЭС, то надо было тогда, когда не было обороны. Даже тогда это, скорее всего, не было целью. Сегодня о какой АЭС можно говорить, если собрана большая группировка...", добавил Шарп.

Ситуация в Курской области: что известно

Накануне украинские оборонцы начали новую наступательную операцию в Курской области. По данным аналитиков из Института изучения войны, Силы обороны атаковали РФ с трех разных направлений.

Между тем в ВСУ сообщили, что на фоне новой украинской атаки на Курщине Россия вынуждена перебрасывать в этот регион дополнительные войска из Харьковской области. В частности активность врага упала на Волчанском направлении.

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