За время операции Сил обороны в результате российских авиационных и артиллерийских обстрелов Суджи погибли 36 местных жителей.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский. По его словам, естественной смертью скончались еще 70 человек, однако у около 40-50% из них могло не выдержать сердце именно из-за обстрелов. Еще около 100 россиян получили ранения:
"Мирное население находится по домам или в интернате в основном, потому что враг очень активизировал обстрелы населенного пункта Суджа и прилегающих к нему сел. Многих поселков уже просто нет".
Дмитрашковский отметил, что войска РФ задействуют для ударов и зенитные ракетные комплексы С-300 - недавно было зафиксировано три попадания. А FPV-дроны летают по городу как "рои пчел".
По данным украинской разведки, всего на территории Курской области россияне сосредоточили около 12 тысяч FPV-дронов, 800 "Ланцетов" и 2,5 тысячи "Mavic".
Бои в Курской области
Напомним, в начале августа украинские войска пересекли границу недалеко от города Суджа и взяли под контроль значительную часть российской территории.
Как сообщал УНИАН, на днях украинские бойцы возобновили наступление в российском регионе. Аналитики сообщают, что они имеют успех на трех направлениях. Кроме того, Украина нанесла удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты на Курщине.