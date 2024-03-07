Кроме моста, россияне сейчас пытаются "обезопасить" и западное побережье Крыма.

Российские оккупанты боятся потерять незаконно построенный Крымский мост – каждый взрыв или БПЛА они воспринимают истерически. Об этом рассказал правозащитник Эскендер Бариев.

"Они начинают закрывать Крымский мост. Они начинают проверять все. Движение останавливается на несколько часов. И еще они используют дымовую завесу, чтобы не было зафиксировано, как расположена их ПВО. Действительно, для них мост очень важен", – объяснил он в эфире "24 канала".

Бариев отметил, что мост через Керченский пролив является ключевой артерией врага для поставки военной техники, личного состава, продуктов. Ранее оккупанты пытались защитить переправу сетками, бонновыми заграждениями и даже затапливали рядом с мостом баржи.

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Кроме моста, россияне сейчас пытаются "обезопасить" и западное побережье Крыма. По словам Бариева, речь идет, в частности, о Сакском районе, Евпатории, Севастополе. Также враг стремится защитить свои корабли, которых сейчас в Черном море фактически нет.

"Они пытаются перегруппироваться и делать выводы из того, что потери у них очень большие", – констатировал правозащитник.

Ситуация в Крыму и возле полуострова

На днях вблизи оккупированного Крыма был уничтожен корабль "Сергей Котов". Его атаковали морские дроны. В результате операции корабль пошел на дно вместе с вертолетом, который был на его борту.

Что касается потерь личного состава, то, по данным ГУР, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести. Безвозвратные потери составляют не менее 7 человек.

"Громко" недавно было и в самом Крыму. В ночь на 3 марта в оккупированной Феодосии раздавались мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что "прилетело" в нефтепровод. Из-за этого оккупанты объявили о частичном перекрытии трассы "Таврида", которая ведет в Феодосию.

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