Для деоккупации Крыма нужно получить плацдарм, подчеркнул военный эксперт.

Украинские воины смогут полностью уничтожить Крымский мост (другое название - Керченский), когда выйдут к Азовскому морю.

Об освобождении временно оккупированного россиянами Крыма можно будет говорить, когда наши защитники освободят левобережье Херсонской области и часть Запорожской, рассказал военный эксперт, офицер резерва Вооруженных сил Украины Андрей Крамаров в интервью Obozrevatel.

"...Для того, чтобы освободить Крым, нужно получить плацдарм. Это юг - левобережье Херсонской области, Запорожская область... Если мы получим такой плацдарм, например, до конца этого года, как только мы выйдем к Азовскому морю, будет разрушен до основания Крымский мост...", - считает собеседник.

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Крымский мост серьезно поврежден - что сообщалось

Рано утром 17 июля возле Керченского моста слышали мощные взрывы, стало известно, что обвалилась часть автомобильного пролета, и временно движение транспорта полностью остановилось. Российская сторона обвинила украинскую в ударе по мосту надводными дронами. В украинской спецслужбы заявили, что детали повреждения моста будут раскрыты после победы над РФ.

Военный обозреватель Владислав Селезнев отметил, что Крымский мост для противника является "сакральным" инженерно-техническим сооружением. По словам эксперта, любой инцидент, связанный с этим сооружением, ощутимо влияет на рейтинг российского диктатора Владимира Путина.

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