Взрыв привел к тому, что один из пролетов моста снялся с опоры и рухнул.

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express заявил, что Крымский мост подорвали снизу, поскольку признаки воздушного поражения отсутствуют. В ближайшее время переправа действовать не будет.

"Характер повреждений моста свидетельствует о том, что удар произошел снизу, с применением мощного взрывного устройства. Взрыв привел к тому, что один из пролетов моста снялся с опоры и рухнул. В ближайшее время мост действовать не будет, что существенно усложнит поставки российской группировки", – добавил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт подчеркнул, что удар по мосту мог быть нанесен дистанционно управляемым надводным или подводным аппаратом. К такому характеру повреждений могло привести применение от 200 до 500 кг взрывчатого вещества.

Видео дня

"Конечно, сама опора не могла не пострадать. Это мог быть дистанционно управляемый надводный или подводный аппарат. Такие аппараты есть разных типов, которые совершенствуются, удерживая больший радиус применения, что позволяет наносить более мощные удары по противнику", – резюмировал Рябых.

Подрыв Крымского моста

Утром в 17 июля в районе моста через Керченский пролив, который соединяет оккупированный Крым с материковой Россией, прогремели взрывы. В результате часть Крымского моста была разрушена – там обвалился пролет.

В СБУ уже анонсировали раскрытие деталей операции, однако придется дождаться победы. Представитель Службы безопасности Артем Дехтяренко отметил, что украинская спецслужба с интересом наблюдает, как "один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки".

Из-за разрушения моста российские "туристы" хлынули в оккупированный Мариуполь. На Таганрогской трассе образовались километровые пробки.

Вас также могут заинтересовать новости: