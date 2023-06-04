Во временно захваченном РФ Крыму взломали трансляцию ряд кабельных телеканалов.
Из-за взлома начали отключать сигнал, написал так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram. По его данным, эфирное телевидение работало в обычном режиме. "Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала…", - пожаловался пособник оккупантов.
В сети уже опубликован ролик, который показали на взломанных кабельных телеканалах в Крыму. Крымчанам показали видео украинского Минобороны, в котором защитники украины призывают соблюдать перед контрнаступлением нашей страны информационной тишины.
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Напомним, 20 августа прошлого года украинские хакеры взломали телевидение в Крыму и показали жителям полуострова обращение президента Владимира Зеленского.
Стоит отметить, что после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Укрину, Киев решил силой вернуть под свой контроль все захваченные оккупантами земли, в том числе Крым.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что Вооруженные силы нашей страны зайдут на территорию полуострова весной.