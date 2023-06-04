Из-за взлома кабельных телеканалов начали отключать сигнал, сообщил пособник РФ.

Во временно захваченном РФ Крыму взломали трансляцию ряд кабельных телеканалов.

Из-за взлома начали отключать сигнал, написал так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram. По его данным, эфирное телевидение работало в обычном режиме. "Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала…", - пожаловался пособник оккупантов.

В сети уже опубликован ролик, который показали на взломанных кабельных телеканалах в Крыму. Крымчанам показали видео украинского Минобороны, в котором защитники украины призывают соблюдать перед контрнаступлением нашей страны информационной тишины.

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Напомним, 20 августа прошлого года ​украинские хакеры взломали телевидение в Крыму и показали жителям полуострова обращение президента Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Укрину, Киев решил силой вернуть под свой контроль все захваченные оккупантами земли, в том числе Крым.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что Вооруженные силы нашей страны зайдут на территорию полуострова весной.

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