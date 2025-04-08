Постпред РФ заявил, что мирные жители погибли из-за "непрофессиональных действий ПВО Украины".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что целью ударов по Кривому Рогу 4 апреля было совещание командиров ВСУ с западными инструкторами, а также что США и Россия работают над разрешением "украинского конфликта". Свое заявление он озвучил 8 апреля во время заседания Совета безопасности ООН, созванного по просьбе Украины.

"Как сообщило Минобороны России, в результате высокоточного попадания ракеты в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами потери противника составляют до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники", - отметил Небензя.

По его словам, операция якобы "нанесла неоспоримый ущерб командному составу как ВСУ, так и НАТОвских армий, которые направили своих инструкторов в Украину".

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В то же время гибели мирных жителей, в том числе детей, объяснил "непрофессиональными действиями ПВО Украины".

"Выпущенная на перехват украинская ракета стала причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне", - сказал представитель РФ.

Кроме того, в своем выступлении Небензя затронул тему переговоров США и РФ, отметив, что обе страны ищут "устойчивое и долговременное решение украинского конфликта".

"Мы готовы к диалогу, но не позволим использовать переговорный процесс для усиления Вооруженных сил Украины и ее накачки оружием", - сказал постпред РФ при ООН.

Удар по Кривому Рогу

Как сообщал ранее УНИАН, на кадрах российского удара ракетой "Искандер" по ресторану RoseMarie в Кривом Роге можно заметить сотрудников и посетителей заведения. Очевидно, что никаких военных в ресторане не было. Владелица заведения Валерия Беликова в разговоре с журналистами поделилась, что в тот день внутри здания проходила встреча бьюти-мастеров.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека фактически признало, что российская атака на Кривой Рог 4 апреля может представлять военное преступление, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. "Это принципиальная и чрезвычайно важная позиция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которая фактически признает: атака российских вооруженных сил на Кривой Рог может представлять военное преступление, поэтому действия РФ должны быть срочно расследованы", - отметил омбудсмен.

Тем временем пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы "не наносит удары по социальным объектам Украины". По его словам, российские военные "бьют исключительно по военным и околовоенным целям". Также пресс-секретарь Путина не стал подтверждать информацию о том, что в результате российской атаки погибли дети.

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