Москва хочет продолжения войны, добавили военные.

Украинский Генштаб назвал слова россиян об ударе по "месту проведения военного совещания" в Кривом Роге "высокоточной" ложью.

В официальном заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины отмечается, что российские захватчики атаковали город баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью, которая рассчитана на поражение большей площади и большего количества людей:

"Россия снова распространяет ложную информацию. Ракета поразила жилой массив и детскую площадку. Погибли по меньшей мере 16 мирных украинцев, среди них шестеро - дети... Десятки людей получили ранения, часть из них в тяжелом состоянии".

Военные добавили, что очередное нарушение норм международного гуманитарного права демонстрирует, что Москва стремится не к миру, а к продолжению захватнической войны для уничтожения украинцев.

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"Эти совершенные военные преступления не имеют сроков давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия. Враг обязательно ответит за содеянное", - написали в Генштабе.

Атака на Кривой Рог 4 апреля

Как сообщал УНИАН, вчера вечером оккупационная армия России атаковала Кривой Рог, убив и ранив много людей.

Согласно последним данным от городских властей, погибли 18 человек, еще 56 пострадали. Среди погибших девять детей - рядом с местом удара находилась детская площадка.

Российское минобороны подтвердило удар по украинскому городу, однако заявило, что "высокоточно" ударило по ресторану, где якобы проходило совещание украинских командиров и иностранных инструкторов.

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