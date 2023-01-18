По его словам, свобода и деньги были лучшей мотивацией.

Воины 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяли в плен зека-"вагнеровца". Во время общения он признался, что пришел убивать украинцев в обмен на свою свободу.

Видео допроса оккупанта опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Наемник рассказал, что до недавнего времени находился в российской тюрьме за убийство. Там его и завербовали в "Вагнер".

Украинский воин спросил, какая мотивация у наемников, которые соглашаются воевать. Россиянин заявил, что воюет за свою свободу.

Видео дня

"Свобода. Нам обещали, полгода - и полностью свободен. 200 тысяч каждый месяц. Я приехал за своей свободой", – заявил пленный зек-"вагнеровец".

"Вагнер" в Украине

"Вагнеру" не хватало пушечного мяса, поэтому главарь боевиков Евгений Пригожин лично ездил по тюрьмам с вербовочной кампанией. Несколько тысяч зеков согласились воевать в обмен на амнистию. Своих узников Пригожин не жалел.

По данным СМИ, частная военная компания "Вагнер" несет колоссальные потери в Украине. Завербованные зеки заканчиваются невероятными темпами. Из 270 заключенных одной из башкирских колоний, завербованных в ЧВК "Вагнер", в настоящее время живыми осталось 30 человек.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия уже уничтожила 77% российских заключенных, которых отправили на войну в Украину через частную военную компанию "Вагнер".

В то же время в Министерстве обороны показали, как украинские защитники ликвидировали десятки "вагнеровцев" на Соледарском направлении, которые двигались окопами через поле.

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