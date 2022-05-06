Так, в составе 217-го воздушно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы.

Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы "живой силы", и случаи привлечения к участию в войне солдат срочной службы фиксируются все чаще.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

"Установлено, что в составе 217-го воздушно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы. Сегодня 98-я дивизия оккупанта участвует в боях на территории Харьковской области. Спешка в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов. Новобранцы 8-й армии южного военного округа ВС РФ проходят 4-дневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в безвозмездную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок "командировки" – до 2 недель. Озвученная цель – "оказание помощи".

"Вместе с тем учащаются случаи дезертирства оккупантов. Так, в селе Рыбальче Херсонской области оккупанты разыскивают 15 военнослужащих РФ. Они не желают вступать в боевые действия с украинской армией и покинули место дислокации подразделения", - сообщили в ГУР.

Вас также могут заинтересовать новости: