Организация проводила акцию поддержки семей мобилизованных на войну против Украины россиян.

Украина ввела санкции против 109 физических лиц и 7 юридических лиц из Российской Федерации, в том числе "Российского красного креста".

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Среди юридических лиц, попавших под санкции – общероссийская общественная организация "Российский красный крест", а также:

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Благотворительный фонд помощи людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию "Гольфстрим";

Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию";

Автономная некоммерческая организация поддержки гуманитарных программ "Русская гуманитарная миссия";

Общество с ограниченной ответственностью "Никея";

Всероссийская общественная молодежная организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей";

Автономная некоммерческая организация "Дом для мамы".

С соответствующими предложениями о применении санкций выступила Служба безопасности Украины. Ограничения вводятся сроком от 10 до 50 лет.

Российский красный крест и война в Украине

В октябре 2022 года организацией Российский красный крест во время акции "Мы вместе" был организован сбор для оказания гуманитарной и адресной помощи семьям россиян, участвующих в войне против Украины.

В Международном Комитете Красного Креста тогда открестились от сбора и заявили, что его проводит "Российский красный крест", а не "российская делегация Международного Комитета Красного Креста". Мол, это национальное общество Красного Креста, которое является абсолютно независимым в своей деятельности, не подчиняется и не отчитывается перед МККК. Аналогичное объяснение тогда предоставила делегация МККК в Украине.

Последние санкции СНБО - что известно

В воскресенье, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал три указа о введении новых санкций против Российской Федерации.

По его словам, санкции вводятся против россиян, которые похищали украинских детей; против представителей российского спорта, а также против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины.

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