Российский борт "Сергей Котов" - корабль для патрулирования, ликвидировали украинские морские дроны Magura V5 в ночь на вторник, 5 марта, в территориальных водах Украины - возле Керченского пролива.
Детали уничтожения корабля раскрыли в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По сведениям ГУР МО стоимость потопленного вражеского борта составляет около 65 миллионов долларов. Этот корабль - самый новый борт проекта 22160 для российского Черноморского флота, его спустили на воду только в 2022-м, сообщает Defense Express. Издание отметило, что борт передали в ЧФ РФ 30 июля 2022 года.
Патрульный корабль "Сергей Котов" - какие его главные характеристики:
- длина - 94 метра;
- количество экипажа - 28 оккупантов;
- может нести вертолет типа Ка-27;
- способен быть носителем нескольких дронов типа "Орлан-10".
Такой борт вооружен крупнокалиберными пулеметами и 76,2 мм артиллерийской установкой АК-176МА.
Уничтожение "Сергея Котова" уже прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Страна, которая имела в Черном море самый сильный флот, продолжает уверенно проигрывать морской бой стране, у которой флота, по сути, нет", - написал эксперт в Telegram.
Корабль проекта 22160 "Сергей Котов" уничтожен - что надо знать
Уничтожение борта противников - это спецоперация, которую вместе провело ГУР МО Украины и Военно-морские силы украинской армии. Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов сказал, что в борт было "условно пять прямых попаданий" морскими дронами. По его словам, с вражеского корабля могла эвакуироваться часть экипажа. Корабль затонул.
Стоит отметить, что Россия уже потеряла немало бортов за время полномасштабной войны против Украины. Общие морские потери РФ на 5 марта 2024 года такие - ликвидирована одна подводная лодка и более 20 кораблей/катеров, в том числе флагман ЧФ России - ракетный крейсер "Москва".