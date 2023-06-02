В кадре российской пехоте пришлось не сладко.

Артиллеристы Вооруженных сил Украины научили оккупантов "летать" на фронте мощным ударом по личному составу врага.

Соответствующие "учения" россиянам провели бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев. В кадре враги эпично разлетаются от мощной детонации после удара.

"Мы не знаем "кто" и "как" учит российских пилотов летать. А вот российскую пехоту летать обучает артиллерия", - отметили бойцы.

ВСУ показали оккупантами "жест доброй воли" на фронте

Напомним, что недавно ВСУ показали "жест доброй воли" оккупантам в украинском стиле, прокомментировав соответствующим образом мощный удар по вражескому "Уралу".

В кадре машина врага также разлетелась на щепки. Работой отметились артиллеристы великокняжеской бригады вместе с десантом Сичеславской бригады.

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