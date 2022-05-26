Эксперт прогнозирует масштабное контрнаступление ВСУ.

Строительство Россией третьей линии обороны на оккупированных территориях юга Украины не поможет ее войскам при контрнаступлении ВСУ. В случае деоккупации Запорожской области армия РФ окажется в "котле", вариантов действий у нее будет немного.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет "Апостроф".

"Они рассматривают сценарий контрнаступления. Но надо понимать, что от того, по каким именно направлениям будет осуществлено это контрнаступление, и какой сценарий будет рассматриваться, зависит, насколько успешно они смогут использовать эти линии обороны", - пояснил эксперт.

По словам Коваленко, оккупантам грозит окружение в случае наступления ВСУ в Запорожской области и освобождения Мелитополя и Бердянска.

"У них будет достаточно небольшой выбор. Или они будут там оставаться и в конце концов будут сдаваться в плен или будут уничтожены. Или они убегут через тот небольшой путь, который у них будет оставаться, во временно оккупированный Крым. Другого выхода у них уже не будет", - говорит аналитик.

Он подчеркнул, что при получении западного вооружения украинские защитники смогут поражать вражеские склады с дальних расстояний, поэтому наращивание линии обороны врагу не поможет.

"Я считаю, что очень скоро Вооруженные силы Украины будут иметь технологическое преимущество перед российскими оккупантами. Поэтому они могут делать сколько угодно этих линий обороны, но любая линия обороны не выстоит против высокотехнологичного и высокоточного оружия, уничтожающего пункты управления, склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, с техникой и объекты с личным составом. Да, они могут обустраивать какие-то линии обороны. Но это не исключает того, что их будут уничтожать с очень большого расстояния очень высокоточным оружием. Поэтому выбор невелик", - резюмировал Коваленко.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что оккупанты строят третью линию обороны на юге Украины. Представитель ГУР рассказал, что в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей украинская разведка видит перемещение войск из Крыма. На полуостров они идут транзитом из РФ.