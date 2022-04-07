Многие люди остались без жилья, на которое они копили целую жизнь.

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал последствия разрушений в Черниговской области.

На опубликованном в его Facebook ролике видны сплошные руины и огромные воронки.

Комаров показал уничтоженное село на Черниговщине, его бомбили с нечеловеческой жестокостью российские оккупанты. "Это были массированные бомбрадировки. В том числе 8 Марта. Вот такие вот подарочки российские сделали российские власти украинцам", - сказал он.

"Русский мир выглядит так, русский мир - это смерть, несчастье, горе, разрушения и выжженая земля… Русский мир - это то, чего врагу не пожелаешь", - добавил телеведущий.

Ранее ведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров побывал на базе оккупантов, которая находилась в уже освобожденном поселке городского типа Гостомель Киевской области.

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