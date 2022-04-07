Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал последствия разрушений в Черниговской области.
На опубликованном в его Facebook ролике видны сплошные руины и огромные воронки.
Комаров показал уничтоженное село на Черниговщине, его бомбили с нечеловеческой жестокостью российские оккупанты. "Это были массированные бомбрадировки. В том числе 8 Марта. Вот такие вот подарочки российские сделали российские власти украинцам", - сказал он.
"Русский мир выглядит так, русский мир - это смерть, несчастье, горе, разрушения и выжженая земля… Русский мир - это то, чего врагу не пожелаешь", - добавил телеведущий.
Ранее ведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров побывал на базе оккупантов, которая находилась в уже освобожденном поселке городского типа Гостомель Киевской области.