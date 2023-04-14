"Единоросс" Виктор Водолацкий с начала полномасштабного вторжения публично поддерживает российских захватчиков.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого, выполняющего задачи Кремля по распространению оккупационного режима на временно захваченной территории Луганской области.

Как сообщили в СБУ, депутат входит в состав прокремлевской фракции "Единой России" и с начала полномасштабного вторжения публично поддерживает российских захватчиков.

Отмечается, что после 24 февраля прошлого года он незаконно пересек государственную границу и "проинспектировал" деятельность оккупационных органов в Луганске, Попасной, Счастье и Станице Луганской.

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По данным СБУ, во время поездки он организовал раздачу местным коллаборантам партбилетов "единороссов" и призвал "депутатов ЛНР" унифицировать "законодательство" квазиобразования по российскому образцу.

"Также Водолацкий посетил места базирования оккупантов на восточном фронте. Там он снялся в пропагандистском видео, на котором отдает команду заряжать пушку и стрелять по позициям Сил обороны. Кроме того, российский депутат регулярно организовывает "добровольный" сбор материально-технической помощи на нужды оккупантов", - говорится в сообщении.

Установлено, что Водалацкий назначен Москвой куратором так называемых "гуманитарных центров" в захваченных районах Луганской области. Главное назначение этих вражеских ячеек - распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям "гумпомощи" из страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили депутату Госдумы РФ о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 ( совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации ее территории, глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, с использованием средств массовой информации).

Подозрения россиянам из-за агрессии против Украины

Как сообщал УНИАН, в конце марта Служба безопасности Украины объявила о подозрение руководителю "Росавиации" Александру Нерадько, который предоставил гражданские самолеты для переброски военных РФ на фронт.

Ранее за содействие полномасштабному вторжению РФ в Украину СБУ сообщила о подозрение генеральному директору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову. Он организовал доставку железной дорогой бронетехники и личного состава российской армии к государственной границе Украины и на временно оккупированные территории.

А главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина обвиняют в создании на захваченных территориях Украины органов "судопроизводства" и содействии массовым репрессиям украинцев.

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