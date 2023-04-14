Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого, выполняющего задачи Кремля по распространению оккупационного режима на временно захваченной территории Луганской области.
Как сообщили в СБУ, депутат входит в состав прокремлевской фракции "Единой России" и с начала полномасштабного вторжения публично поддерживает российских захватчиков.
Отмечается, что после 24 февраля прошлого года он незаконно пересек государственную границу и "проинспектировал" деятельность оккупационных органов в Луганске, Попасной, Счастье и Станице Луганской.
По данным СБУ, во время поездки он организовал раздачу местным коллаборантам партбилетов "единороссов" и призвал "депутатов ЛНР" унифицировать "законодательство" квазиобразования по российскому образцу.
"Также Водолацкий посетил места базирования оккупантов на восточном фронте. Там он снялся в пропагандистском видео, на котором отдает команду заряжать пушку и стрелять по позициям Сил обороны. Кроме того, российский депутат регулярно организовывает "добровольный" сбор материально-технической помощи на нужды оккупантов", - говорится в сообщении.
Установлено, что Водалацкий назначен Москвой куратором так называемых "гуманитарных центров" в захваченных районах Луганской области. Главное назначение этих вражеских ячеек - распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям "гумпомощи" из страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили депутату Госдумы РФ о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 ( совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации ее территории, глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, с использованием средств массовой информации).
Подозрения россиянам из-за агрессии против Украины
Как сообщал УНИАН, в конце марта Служба безопасности Украины объявила о подозрение руководителю "Росавиации" Александру Нерадько, который предоставил гражданские самолеты для переброски военных РФ на фронт.
Ранее за содействие полномасштабному вторжению РФ в Украину СБУ сообщила о подозрение генеральному директору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову. Он организовал доставку железной дорогой бронетехники и личного состава российской армии к государственной границе Украины и на временно оккупированные территории.
А главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина обвиняют в создании на захваченных территориях Украины органов "судопроизводства" и содействии массовым репрессиям украинцев.