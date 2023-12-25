На самом деле реальные действия происходят не в Киеве, отметил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Потери врага на 25 декабря 2023 года огромные - адмирал военно-морских сил США в отставке, экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что во время войны в Украине ликвидирована половина армии России.

Американские власти "должны оказать Украине военную поддержку, их дело справедливо", по сведениям The Hill, об этом офицер рассказал в эфире одного из радиошоу. "Это очень опасная ситуация, и реальные действия на самом деле происходят не в Киеве. Реальные действия - в Вашингтоне", - заявил он.

Отставной адмирал ВМС США добавил, что половина российской армии была уничтожена, при этом ни один американский солдат не погиб и даже не подвергся риску, и страна сделала это на сумму, эквивалентную 5% годового оборонного бюджета.

Видео дня

По мнению журналистов, американский Конгресс, скорее всего, не соберется до нового года, и из-за этого переговоры о новом пакете помощи украинскому государству будут отодвинуты на 2024 год.

Стоит отметить, что общие потери врага на 25 декабря 2023, по сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, составляют приблизительно 353 950 противников.

Помощь украинцам от США - сегодня это стоит знать

Штаты активно помогали Украине противостоять полномасштабной агрессии РФ, в частности, предоставляли технику и вооружение, однако в последнее время возникли заминки с поддержкой Киева из-за внутриполитических разногласий в США на фоне предстоящих выборов президента. Стоит отметить, что республиканцы, лидером которых является Дональд Трамп, выступают против выделения огромных сумм Киеву.

22 декабря стало известно, что американский президент Джо Байден подписал рекордный оборонный бюджет своей страны - он составляет более чем 886 миллиардов долларов. На помощь нашему государству в документе предусмотрено 800 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: