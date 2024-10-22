Сейчас ни Украина, ни Россия победить военным путем не может, заявил кинорежиссер.

Известный украинский кинорежиссер, сценарист и военный Олег Сенцов абсолютно уверен в победе Украины, но отмечает, что возможно это не будет так, как многие люди себе сейчас представляют. Свое мнение об этом он высказал в интервью на Армия TV.

"100% верю в нашу победу. Нет никаких сомнений. Однако победа не всегда может быть та, какой мы ее себе представляем: что танки едут по Красной площади, разрушенный Кремль, гуси, лягушки квакают, или мы едем через Перекопск с флагами и играет "Воины света". Нет. Все может быть не так. Победа может быть не скоро. Победа может быть не военная. Она может быть не такая приятная, как однозначная победа над фашистской Германией. Победа может быть очень разная", - подчеркнул Сенцов.

По его словам, сейчас ни мы, ни россияне победить военным путем не может, поэтому фронт может остановиться, будут какие-то определенные договоренности, например, о прекращении огня. Но этим война не закончится, Россия будет продолжать быть проблемой, считает он.

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"И только когда империя разрушится, перестанет существовать в том виде, в котором есть сейчас, освободит земли, которые она оккупировала у Украины, у Молдовы, у Грузии, а еще у Японии, у Германии, Финляндии, тогда мы восстановим свою границу. Тогда наступит наша окончательная победа. И это полное восстановление будет через какие-то определенные договоры с каким-то новым "правительством (РФ)" через какие-то 30 лет. Будет ли это победа? Да. Это возможно будет каким-то таким праздником, но оно будет по-другому. То есть победа не всегда бывает с фейерверком", - отметил Сенцов.

Он также прокомментировал возвращение Крыма с тем населением, которое уже длительное время находилось под российской пропагандой:

"Это не должно быть нашей проблемой... Это Украина и кто хочет жить в Украине, то достаем свои паспорта из-под подушек или идем в ЦНАП получать. Кто не хочет в Украине - Россия вот там... Все очень просто".

Сенцов подчеркнул, что проблема - деоккупировать Крым и восстановить там украинскую власть.

Как сообщал УНИАН, в недавнем интервью Сенцов отмечал, что все меньше говорят о победе в войне с Россией и все больше о перемирии. Он считает, что условия этого не будут хорошими для Украины.

Он напомнил, что Путин еще имеет достаточно людей и валютных резервов для продолжения войны. Кроме того, ему помогают Китай, Северная Корея и Иран. Поэтому не согласится на приемлемые для Украины условия перемирия.

А после Курска Путин, по словам Сенцова, обижен и будет пытаться сильнее "выкрутить нам руки". Однако напомнил, что все империи, построенные на захватничестве, потерпели поражение и теряли оккупированные территории.

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