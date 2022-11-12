По словам советника ОП, сейчас у Украины есть все возможности для продолжения контрнаступления.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сделал интересный прогноз о том, когда же закончится война. Он считает, что замораживать фронт Украина не будет, ведь сейчас у военных есть все для дальнейшего наступления.

В эфире с Марком Фейгиным Арестович отметил, что ситуация меняется очень быстро. Ранее он делал прогнозы о том, как будет действовать РФ, однако в ближайшее время ситуацию могут изменить и результаты выборов в США.

"Оно так рушится быстро и стремительно, что я уже верю в то, что там все может гораздо быстрее произойти... Я могу дать одно интересное соображение: первое заседание нового Конгресса США 3 января. Как вы думаете, что будет происходить в ближайшие полтора месяца до этой даты? Будет очень плотная работа американских элит по выработке новой стратегии во всех отношениях: китайская сделка, иранская сделка...", - рассказал Арестович.

По его словам, в США будут формально делить комитеты в парламенте. На фоне провала Трампа мнение политиков меняется, это может коснуться и того, как Вашингтон помогает Украине.

"Я уверен почти на 100 процентов, что военная помощь Украине увеличится. Думаю, что может уменьшиться финансовая помощь, потому что это кость тому электорату республиканскому... Но военная точно усилится... В задачи Соединенных Штатов точно не входит проигрыш Украины в конфликте с Россией и заморозкой войны по сумме причин, которые много раз обсуждали. Потому что тогда запад и США теряет вообще какое-нибудь значение, а Китай резко усиливается", - отметил советник ОП.

На фоне всего этого Украина, считает Арестович, не прекращает действовать и активно добивается новых успехов на фронте. До января ВСУ будут и дальше "отбивать" свои территории.

"Но есть еще один момент. Чтобы вы делали, уважаемые зрители, если вы были бы военным политическими руководством Украины и понимали, что через полтора месяца ситуация может быть совершенно другой? Я скажу. Очень интенсивно отбивали бы территорию, потому что неизвестно, вдруг 4 января объявят что войне конец, мало ли... Мне кажется, что никакой заморозки близко не будет... Инструменты есть, 8 бригад освобождаются, желание есть, время есть, направление есть... Поехали", - резюмировал Арестович.

Деоккупация территорий: последние новости

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ, по мнению военного эксперта Коваленко, очень быстро потеряет весь юг Украины. Рашисты в случае подрыва Каховской ГЭС ничего не выиграют, а наоборот – проиграют, не успев оглянуться, а уже будут видеть подразделения ВСУ на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Помимо этого, сегодня начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким назвал число деоккупированных населенных пунктов. Так, рашистов "выбили" уже из 48 сел области.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах на Херсонщине. Военнослужащие Вооруженных сил Украины уже установили контроль над 60 населенными пунктами области.

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