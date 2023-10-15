Сейчас не стоит ожидать быстрого завершения активных боевых действий, считает нардеп.

Полномасштабная война в Украине против РФ еще нескоро закончится - нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин дал мрачный прогноз.

Народный избранник в интервью Radio NV сказал, что пока не видит оснований говорить о том, что активные боевые действия завершатся до конца следующего года. По его словам, для изменения ситуации должны появиться какие-то новые обстоятельства.

"Может ли этот период длиться дольше (период активных боевых действий - Ред.)? Да, может. Но говорить о том, насколько это будет более длительный период, можно будет в конце 2024-го. Пока, к большому сожалению, я не вижу объективных оснований для того, чтобы активные боевые действия прекратились раньше конца 2024 года", - заявил собеседник.

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Ранее было опубликовано много прогнозов насчет того, когда закончится война в Украине. В частности, советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что нельзя точно спрогнозировать период завершения противостояния.

По его словам, Киев будет финализировать войну с РФ абсолютно справедливо. Подоляк сказал, что российское государство испытает всю ту боль, которую пережила наша страна.

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