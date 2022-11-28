Западные партнеры опасаются, что освобождение территорий Украины может спровоцировать новый виток агрессии РФ.

Партнеры Украины очень сдержано относятся к вопросу деоккупации Крыма и Донбасса. Силы украинского сопротивления могут понести большие потери.

По данным издания The Economist, Украина может столкнуться с российскими партизанами. Кроме того. Опасность таят узкие, открытые полосы или болотистая местность Крыма.

"Военные операции в Крыму, как правило, заканчиваются тысячами погибших: только за последнее столетие сотни тысяч погибли, прежде всего в гражданской войне в России и Второй мировой войне, не говоря уже об огромных жертвах во время Крымской войны 1850-х годов. Захват полуострова обычно требовал пересечения узких, открытых полос или болотистых местностей. Военные эксперты, хорошо знающие рельеф полуострова, отмечают, что топография полуострова должна заставить Украину задуматься", - говорится в сообщении.

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При этом партнеры на Западе опасаются, что операция по возвращению Крыма или Донбасса может подтолкнуть Москву к применению ядерного оружия.

По мнению бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками Украины Михаила Забродского, операция по деоккупации Крыма готовилась до 2023 года. Кроме того, он указал, что ВСУ не будут идти на лобовой штурм Крыма.

В то же время в Киеве признают, что вернуть Крым и Донбасс будет сложнее и, вероятно, украинская армия столкнется с российскими партизанами.

В издании предупредили, что возвращение Крыма дорого обойдется Украине в военном плане и может привести к расколу среди союзников.

Освобждение Крыма - что известно

17 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что деоккупация Крыма силой маловероятно. При этом он указал, что "возможно политическое решение, когда политически россияне уйдут".

В свою очереедь военный эксперт Александр Коваленко считает, что операция украинской армии по освобождению Крыма начнется уже в следующем году. До этого момента пезидент РФ Владимир Путин будет говорить, что "все идет по плану".

Стоит отметить, что среди российских оккупантов и коллаборантов царят панические настроения. Они боятся, что ВСУ зайдут во временно оккупированный Крым. Поступала информация о том, что высокопосталенные россияне вывозили из Крыма имущество и родственников.

А вот мо мнению советника главы ОПУ Михаила Подоляка, украинская армия может освободить Крым уже через полгода.

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