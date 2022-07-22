По словам российского оппозиционера, это может случиться в день 70-летия Путина.

Российский президент Владимир Путин может объявить победу в войне против Украины 7 октября - в свой день рождения.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью "Обозревателю".

Каспаров отметил, что диктаторы любят юбилеи и всякие "выдающиеся" даты, а у Путина 7 октября как раз будет юбилей - 70 лет.

"Я почти уверен, что до 7 октября, к путинскому юбилею - диктаторы очень любят юбилеи, вот ему будет 70 лет, я думаю что под эту дату запланировано оглашение победы", - сказал Каспаров.

Оппозиционер отметил, что в Кремле понимают - выиграть войну они не могут.

"Думаю, что там завладел определенный здравый смысл, что выиграть войну в том объеме, в котором они планировали, не удается, значит, нужно зафиксировать территориальные приобретения, окопаться и вести переговоры с позиции силы, как считает Путин", – пояснил Каспаров.

По словам Каспарова, ближайшие несколько недель станут определяющими, а освобождение Херсона может стать поворотной точкой войны.

Он отметил, что успехи Украины в последние несколько дней затормозили наступление РФ и вызвали панику у оккупантов.

Напомним, как сообщал Forbes, HIMARS изменили правила игры на фронте. У ВСУ есть несколько недель "затишья" артиллерии врага для того, чтобы максимально усложнить его положение и пойти в контрнаступление на Херсонщине, под Харьковом и Запорожьем.

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