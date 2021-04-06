Среди причин, почему Россия готовится к возможному наступлению на Украину, Лысенко назвал проблемы с водой в оккупированном Крыму и падение рейтинга Владимира Путина.

Российские войска, которые в последнее время стягивают военную технику к границе с Украиной, могут пойти в наступление к 9 мая.

Такое мнение высказал полковник, экс-спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Думаю, что вопрос начала российской атаки на украинскую территорию лишь вопрос времени. Военные раши пытаются понять формат возможного участия военных НАТО в поддержке Украины и рассчитать свои силы. Чем больше предупреждений будет звучать с Запада, тем дольше будет оттягиваться время "Ч". Согнать к границе Украины беспрецедентно огромное количество войск не объясняется просто учениями. Довольно недешевы эти "гонялки" эшелонов по просторам раши", - написал он.

Среди причин, почему Россия готовится к возможному наступлению на Украину, Лысенко назвал:

проблемы с водой в оккупированном Крыму;

падение рейтинга Владимира Путина.

Кроме того, атаковать Украину, по его мнению, Путин может для того, чтобы:

отвлечь внимание россиян от экономического кризиса;

продемонстрировать силу для западных оппонентов.

"Что еще оттягивает время наступления? Нет "зеленки" - после зимы деревья еще не покрылись зеленью и маскировка боевой техники будет почти невозможна. На некоторых участках почва довольно влажная и мягкая, что не позволит технике быстро передвигаться», - отметил Лысенко.

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По его мнению, масштабная атака может быть приурочена к 9 мая.

"Почему это может произойти к 9 мая? По всей раше началась мощная подготовка к параду ко Дню Победы. Не исключено, что в этот день войска раши захотят пройтись по улицам захваченных украинских городов - такая себе психологически подъемное для рашистов ритуальное событие к годовщине Победы», - отметил Лысенко.

Также он напомнил, что о подготовке к наступательным действиям может свидетельствовать подготовка российских больниц к массовому приему раненых.

«Американский генерал, говорил, что перед наступлением надо смотреть на развертывание госпиталей врага. Возможно, он прав, но не в этом случае. Раша заранее готовится к чему-то серьезному, как с захватом Крыма. Так вот, начиная с 2014 года, все пограничные и приближенные к границам Украины гражданские больницы, клиники регулярно под руководством военных проходят подготовку к массовому приему раненых с созданием банка крови. Полевые же госпитали разворачиваются в течение суток. Кроме этого, гражданские суда азовской флотилии и Черного моря проходят тренировки по загрузке и переброске водным путем военной техники и боевых подразделений. Можете проверить - каждый капитан рашистского судна имеет боевой формуляр", - подчеркнул полковник Лысенко.

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Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Автор: Денис Прядко