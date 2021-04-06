Российские войска, которые в последнее время стягивают военную технику к границе с Украиной, могут пойти в наступление к 9 мая.
Такое мнение высказал полковник, экс-спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
"Думаю, что вопрос начала российской атаки на украинскую территорию лишь вопрос времени. Военные раши пытаются понять формат возможного участия военных НАТО в поддержке Украины и рассчитать свои силы. Чем больше предупреждений будет звучать с Запада, тем дольше будет оттягиваться время "Ч". Согнать к границе Украины беспрецедентно огромное количество войск не объясняется просто учениями. Довольно недешевы эти "гонялки" эшелонов по просторам раши", - написал он.
Среди причин, почему Россия готовится к возможному наступлению на Украину, Лысенко назвал:
- проблемы с водой в оккупированном Крыму;
- падение рейтинга Владимира Путина.
Кроме того, атаковать Украину, по его мнению, Путин может для того, чтобы:
- отвлечь внимание россиян от экономического кризиса;
- продемонстрировать силу для западных оппонентов.
"Что еще оттягивает время наступления? Нет "зеленки" - после зимы деревья еще не покрылись зеленью и маскировка боевой техники будет почти невозможна. На некоторых участках почва довольно влажная и мягкая, что не позволит технике быстро передвигаться», - отметил Лысенко.
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По его мнению, масштабная атака может быть приурочена к 9 мая.
"Почему это может произойти к 9 мая? По всей раше началась мощная подготовка к параду ко Дню Победы. Не исключено, что в этот день войска раши захотят пройтись по улицам захваченных украинских городов - такая себе психологически подъемное для рашистов ритуальное событие к годовщине Победы», - отметил Лысенко.
Также он напомнил, что о подготовке к наступательным действиям может свидетельствовать подготовка российских больниц к массовому приему раненых.
«Американский генерал, говорил, что перед наступлением надо смотреть на развертывание госпиталей врага. Возможно, он прав, но не в этом случае. Раша заранее готовится к чему-то серьезному, как с захватом Крыма. Так вот, начиная с 2014 года, все пограничные и приближенные к границам Украины гражданские больницы, клиники регулярно под руководством военных проходят подготовку к массовому приему раненых с созданием банка крови. Полевые же госпитали разворачиваются в течение суток. Кроме этого, гражданские суда азовской флотилии и Черного моря проходят тренировки по загрузке и переброске водным путем военной техники и боевых подразделений. Можете проверить - каждый капитан рашистского судна имеет боевой формуляр", - подчеркнул полковник Лысенко.
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Стягивание войск России к границе Украины
- 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.
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