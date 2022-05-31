Патрушев считает, что партнеры "киевского режима" не прочь воспользоваться ситуацией и имеют особые планы на украинские земли.

В Офисе президента Украины прокомментировали заявления секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева о якобы стремлении Польши захватывать Западную Украину.

Заявления российского политика прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится "захватить запад Украины". Классические галлюцинации росСМИ", - отметил Подоляк.

Он в очередной раз подчеркнул, что именно Россия сейчас захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру.

Напомним, глава Совбеза РФ объявил о начале захвата Польшей территорий Украины. Он считает, что партнеры "киевского режима" не прочь воспользоваться ситуацией и имеют особые планы на украинские земли.

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