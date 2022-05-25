Дещица рассказал, как в Польше готовятся к возможной войне.

Россия может начать агрессию против Польши путем ракетных обстрелов ее территории.

Об этом заявил BBC посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он подтвердил, что Польша уже готовится к возможной войне и правильно, что так делает.

"Потому что существует древняя поговорка: хочешь мира - готовься к войне. И если Польша видит, до чего может довести эта агрессивная политика России в Украине, то вполне актуально готовиться к тому, чтобы это не произошло в Польше. Чтобы не было подобных Буч, Ирпеней и Гостомелей в Польше. Поэтому они вполне серьезно готовятся к этому - они обновили закон об обороне, увеличили бюджет об обороне, увеличили количество территориальной обороны, проводят закупку современных видов вооружения для армии", - сказал дипломат.

"Нападет ли Россия на Польшу - этот вопрос надо ставить России, но это вполне возможно. Россия обстреливает Львов или Яворов, который расположен в нескольких десятках километров от Польши, и вполне возможно, что эти ракеты могут полететь на 20 километров в сторону Запада. А это уже будет территория Польши", - добавил он.

На уточнение о том, что Польша, в отличие от Украины, является членом НАТО, Дещица отметил: это не имеет значения, может быть человеческая ошибка или эмоциональное решение.

"Ибо мы видим, что Киев обстреливают тогда, когда там находятся делегации других государств, и Россия таким способом эмоционально "обижается" путем обстрелов жилых кварталов, уничтожения инфраструктуры и убийства гражданских. Это может произойти и в случае, если Польша сделает какие-то заявления и тогда Россия может пробовать ее обстреливать. Не надо этого бояться, надо к этому готовиться и надо быть готовыми оказать такой же прочный отпор России, как это сделала Украина", - сказал он.

Напомним, на днях президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев призвал мир помогать Украине не только гуманитарно, но и милитарно.