Таким образом он прокомментировал взрывы на российском военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму, которые произошли 9 августа.

Россия построила Керченский мост незаконно и сейчас использует его против Украины.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире программы Свобода Live.

Таким образом он прокомментировал взрывы на российском военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму, которые произошли 9 августа. После этого в соцсетях начались обсуждения в соцсетях потребности удара со стороны Украины по Керченскому мосту.

Чубаров указал на то, что мост является главным каналом коммуникации, через которую на полуостров ввозятся российская техника и войска.

"Из всех соображений – это наша территория, это акватория, которая прилегает к нашей территории по морским правом.... Это мост построен незаконно и этот мост используется сейчас для того, чтобы уничтожать украинских людей, украинскую державу. И поэтому, я думаю, что сам Всевышний указывает на то, что такой объект должен как можно скорее быть уничтожен", – сказал глава Меджлиса.

В то же время, говоря о возможностях для такого удара, Чубаров отметил, что военные "знают, что они делают, и знают, что люди этого ждут".

"Но это уже будет не просто звоночек, это уже набат не только для тех колонистов, которые поселились в Крыму, и для оккупантов в Крыму, это уже будет набат для российского общества. И оно должно подумать, будут ли они брать управление государством в свои руки, будут ли сносить этого международного убийцу, который сидит в Кремле", – добавил Чубаров.

Локальные медиа сообщили 9 августа о взрывах на военном аэродроме в Новофедоровке, возле города Саки, в оккупированном Крыму.

Министерство обороны России заявило о "детонации нескольких авиационных боеприпасов", тогда как Минобороны Украины напомнило о правилах пожарной безопасности.

Как известно, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.

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