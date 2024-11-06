Взятый в плен россиянин признался, что видел казнь двух украинских военнопленных. По его данным, казнить и отрезать головы украинцам приказал командир подразделения.

В Курской области бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура" взяли в плен россиянина из состава 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота. Этот пленный, по имени Юрий Питкевич, был свидетелем казни украинских военных.

В бригаде детализировали, что пленный россиянин признался, что в конце сентября в районе населенного пункта Глушково он видел убийства двух украинских военнопленных. По его данным, казнь и последующее отсечение голов украинцам было сделано по приказу командира подразделения.

"Военнопленный назвал его имя, а также имена непосредственных исполнителей этого военного преступления", - сообщили в "Магуре".

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Там также установили, что Питкевич - бывший заключенный, в октябре 2022 года, отбывая наказание в одной из исправительных колоний РФ, подписал контракт с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Впоследствии в составе подразделений этой ЧВК Питкевич участвовал в штурмах населенных пунктов Соледар и Бахмут в Донецкой области. В июне 2023 года участвовал в "походе" на Москву под предлогом главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

В июне этого года Питкевич подписал новый контракт и поступил на службу в 155 бригаду морской пехоты РФ. В августе, когда бригаду перебросили на Курщину, участвовал в боевых действиях в качестве помощника гранатометчика.

Согласно сообщениям разведки, в настоящее время известно, что 155 отдельная бригада морской пехоты РФ понесла на Курщине значительные потери, из-за чего личный состав части часто покидает боевые позиции и отказывается от выполнения приказов.

Ситуация в Курской области

Ранее российский захватчик, который попал в украинский плен, заявил, что военнослужащие КНДР открыли огонь по их войскам в Курской области. Оккупант рассказал, что его подразделение базировалось в районе российского поселка Глушково. У них было все нормально, "пока не привезли корейцев", которые начали стрелять по россиянам. По словам захватчика, командование РФ не реагирует на жалобы. Кроме того, им легче отправлять в штурмы именно российских солдат, а не северокорейцев.

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