Оккупанты боятся контрнаступательных действий украинской стороны.

Российские оккупанты паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ, они не знают, где именно оно начнется. Сейчас путинские военные готовятся обороняться, и с подготовкой у них проблемы.

Об этом "24 каналу" рассказал ветеран российско-украинской войны, военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он считает тактику россиян провальной.

"К обороне надо готовиться. Это не обязательно рыть какие-то траншеи и строить блиндажи", - подчеркнул он. Как известно, оккупанты даже вырыли "мегаокоп" в Запорожской области.

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На сегодня, говорит эксперт, охваченные паникой захватчики пытаются отсрочить контрнаступление ВСУ, стреляя по всей линии соприкосновения. Даже небольшое продвижение украинских сил заставляет врага бояться, говорит Гетьман:

"Когда враг тебя боится - это предпосылка победы".

Контрнаступление ВСУ-что известно

Накануне стало известно, что 3-я отдельная штурмовая бригада осуществила успешное наступление на окраинах Бахмута и продвинулась, нанеся врагу значительные потери.

14 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас Украина продвижением под Бахмутом реализует "прелюдию" контрнаступления.

Политтехнолог Тарас Березовец заявлял, что власти Китая могли попросить военно-политическое руководство Украины подождать с началом контрнаступления ВСУ до конца турне спецпредставителя Китая, которое началось 15 мая.

Как сообщало издание CNN, Россия может применять масштабные воздушные атаки по Украине с целью заставить Киев отложить начало долгожданного контрнаступления.

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