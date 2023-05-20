Китайскому лидеру Си Цзиньпину не выгодно иметь дело с развалившейся Россией, поэтому Китай, в своей "восточной" манере мог не напрямую повлиять на сроки долгожданной спецоперации.

Власти Китая могли попросить военно-политическое руководство Украины повременить с началом контрнаступления ВСУ до конца турне спецпредставителя Китая, которое началось 15 мая.

Об этом сообщил политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец в эфире российского блогера Марка Фейгина. По его словам, китайскому лидеру Си Цзиньпину легче иметь дело с одним "вассалом" (Путиным), нежели собирать дань со множества территорий.

Поэтому лидер КНР пытается действовать на опережение, чтобы не допустить сценария "разгрома" РФ: "Китай, конечно, будет пытаться спасти Россию, потому что ослабленная Россия ему выгодна, а разгромленная - точно нет. Дезинтегрированная, развалившаяся на несколько кусков Россия", - уточнил политтехнолог.

Однако это не означает, что Китай согласиться спасать РФ в военном плане, считает Березовец. Ведь тогда над страной "восходящего солнца" может нависнуть угроза американских санкций.

Единственный выход для Пекина - это политическое давление, возможность применения которого Китай оценивает с "хирургической точностью", в отличие от того же Путина, который не в состоянии воспринимать реальность объективно.

"Возможно, Китай просил отстрочить начало наступления как минимум до момента, пока он (спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй) не закончит свою миссию. Он мог им сказать: "Смотрите, мы все понимаем, но мы же приехали, вы нас приняли, и чтобы наша миссия увенчалась успехом, давайте вы отложите наступление. Вот сейчас я поеду к Путину, потом я поеду к Шольцу, потом к Макрону, а затем, делайте, что хотите. Но пока мы не закончим этот вояж, пожалуйста, не начинайте, иначе все развалиться", - отметил офицер ВСУ.

Он указал, что такая просьба могла быть или прямо озвучена, или сделана намеком. Потому что китайцы многое делают не напрямую, это их стиль.

Спецпредставитель Китая отправился в масштабное турне

Напомним, что Спецпредставитель Китая Ли Хуэй (бывший посол в РФ) отправился с масштабным дипломатическим турне по странам Европы для обсуждения войны в Украине.

Командировка дипломата началась в понедельник, 15 мая. Уже 16-17 мая Ли Хуэй прибыл в Украину и встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой. Ожидается, что также он посетит с визитами Россию, Польшу, ФРГ и Францию.

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