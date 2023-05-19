Россия практически каждую ночь атакует Киев.

Последние ночные атаки России связаны с контрнаступлением Вооруженных сил Украины, которое началось в первой декаде мая.

Уверенность в этом высказал полковник в запасе ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россияне начали бить по Киеву практически каждый день сразу после начала наступления украинских бойцов.

"Террористические акты в режиме шантажа. Россияне пытаются нас заставить остановиться, остановить наш прорыв. Наступление началось, они это конкретно поняли. Как принудить противоборствующую сторону остановить наступление? Бить по центру принятия решений… Начинают кошмарить столицу. Иногда ракеты могут идти просто без задач, на Киев, на правительственный квартал. Даже вплоть до того, что собьют", - отметил эксперт.

"Попробовали "Кинжалами", не получилось, Patriot дальше работает. Они пробуют оставшимися ракетами, которые у них есть. "Кинжалы" уже не используют, потому что понимают, что их Patriot снесет, уже поняли, что "Кинжалы" - это вундервафля", - добавил Свитан.

По его словам, в основном удар РФ приходится по Киеву (попытки шантажировать) и по Одессе (чтобы остановить поток грузов).

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что, говоря о контрнаступлении ВСУ достаточно длительное время, удалось запутать россиян.

Анонимный источник из числа американских чиновников отмечал, что РФ может использовать атаки по Украине, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ.

Командир самоходной артиллерийской батареи 30-й отдельной механизированной бригады Андрей Свирида рассказал, что интенсивность боев в Бахмуте настолько большая, что все близлежащие поля и окрестности населенного пункта усеяны телами россиян.