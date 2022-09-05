Он сообщил об освобождении нескольких населенных пунктов.

Только за первые четверо суток военной операции ВСУ на юге Украины российская армия потеряла свыше полутора тысяч солдат убитыми и ранеными.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Он подтвердил, что украинская армия освободила Высокополье, однако это не единственный освобожденный населенный пункт. Сначала эту информацию должны сообщить в Генеральном штабе.

"Я знаю, что взяли еще три", - отметил он.

Также ВСУ взяли в плен более 10 солдат из состава "армии "ДНР". По его данным, сейчас россияне пытаются удержать Новопетровское.

По словам Арестовича, сейчас речь идет о том, чтобы "разнести в ноль" вражескую логистику и тыловые запасы.

Также он прокомментировал слова одного из высокопоставленных военных о том, что российская группировка находится в оперативном окружении.

"Оперативное окружение это всегда приятно, это около 20 тысяч российских военных находятся на правом берегу без особой возможности взаимодействия с большой земли. Они через паромные переправы как-то пытаются, но это все под огневым контролем очень быстро обнаруживается и уничтожается", - сказал Арестович.

Также он отметил, что оккупанты под угрозой расстрела запретили местным жителям переправляться с берега на берег. Они боятся наводчиков и очень спешат.

"Через 3-4 недели станет совсем интересно, потому что темпы расходования боеприпасов и материальных средств там сильно превышают любые возможности снабжения", - отметил он.

Арестович говорит, что сейчас российское командование перебрасывает туда "все, что можно переправлять".

"Этой группировочке тысячи 4 тонн груза нужно в сутки, чтобы нормально себя чувстовать. Я не думаю, что они пропускают хотя бы тысячу", - сказал он.

"По некоторым данным, потери за первые четверо суток операции у российской армии свыше полутора тысячи убитыми и ранеными. А за это время утекло еще двое суток", - отметил советник ОП.

Ранее украинские военнослужащие опубликовали видео из освобожденного от российских оккупантов Высокополья.

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