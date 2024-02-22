По словам представителя ОСУВ "Хортица", РФ ищет различные подходы для пополнения своего войска.

Начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск (далее – ОСУВ) "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона подтвердил информацию о том, что РФ начала активнее мобилизовать на фронт женщин.

"Больше об этом могут сказать в ГУР, но мы действительно отслеживаем информацию о том, что они пытаются мобилизовать и женщин, в частности. Это не секрет, что по состоянию на сейчас даже у них куча женщин проходит службу в Вооруженных силах. Очевидно, это указывает на то, что в них недостаточно людей. Они пытаются пополнять, раньше брали зэков, теперь другие подходы. Я не удивлюсь, если они скоро начнут подростков даже брать", – сказал Евлаш.

Спикер ОСУВ "Хортица" пояснил, что причиной этому стали большие потери РФ на фронте: "Это противник, для которого нет ничего святого, который совершенно не считается со своими потерями и он будет всеми силами пытаться пополнить эти свои человеческие резервы и будет бросать их на на мясо, пока они не закончатся физически".

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Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

По мнению журналистов The Times, Украине срочно нужно увеличить армию. Они считают, ситуация на поле боя изменилась в пользу России. Противник играет в войну на истощение. Украина сталкивается с тремя ключевыми проблемами, которые необходимо решить, если она хочет возобновить инициативу.

Зато экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс убежден, что Россия вышла из тупика на фронте и восстановила импульс наступления. По его мнению, войну в Украине пока нельзя называть тупиковой.

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