Украинские защитники во время ночных операций стараются быть максимально незаметны.

В заброшенном здании украинский пилот беспилотника отрешается от происходящего вокруг и сосредотачивается исключительно на контроллере в руках. Комната без стен дает ему и его отряду укрытие в безлунную ночь.

Небольшой экран на пульте дистанционного управления солдата, единственный разрешенный источник света, освещает его пронзительный взгляд, в то время как его беспилотник, находящийся за несколько миль, находится в нескольких шагах от того, чтобы сбросить 35-фунтовую (16 кг) взрывчатку на российскую позицию.

"Этот момент мы называем "из Украины с любовью", — цитирует старшего офицера издание CNN.

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Эта скрытная ночная атака осуществляется элитным подразделением, состоящим из сотрудников Службы безопасности Украины, широко известной как СБУ, и патрульной полиции страны.

Операция получила зеленый свет после того, как украинские военные сообщили о наличии пусковой площадки, с которой российские войска запускали ракеты "Корнет", предназначенные для поражения танков.

"Об этой цели мы знаем относительно недавно, ее обнаружили буквально сегодня", — поясняет старший офицер СБУ, который носит позывной Банкир.

В течение дня подразделение беспилотников часами изучало возможные ночные стартовые площадки для своей миссии, а также выясняло точные координаты своей цели. Всесторонняя подготовка включает запуск различных беспилотников-разведчиков в сторону российских позиций, а также использование дополнительных разведывательных данных от других украинских подразделений до тех пор, пока они не получат полное представление о цели.

"Разведкой выявлена огневая позиция противника, которая используется для уничтожения техники сил обороны Украины", — поясняет Банкир. "Сегодня он будет уничтожен", — добавляет он.

Перед запуском они едут в полной темноте, выключая фары и используя очки ночного видения, чтобы увидеть дорогу и добраться до назначенного места запуска.

"Мы стараемся, мы стремимся", — говорит Банкир. "Это должно произойти при всех этих условиях".

Они прячут свои машины и проходят несколько сотен метров пешком, пока украинские и российские силы обмениваются артиллерийскими залпами. Полагаясь только на красный свет, который, по их словам, российским беспилотникам труднее обнаружить издалека, особенно когда они не смотрят, они освещают путь.

Все это тщательно спланировано, чтобы скрыть их следы и гарантировать, что их позиции останутся скрытыми от российского наблюдения и артиллерии, пока они наносят удар.

На месте они готовят дрон — большой квадрокоптер украинского производства — и взрывчатку, которую сбрасывают на российские позиции. Устройство может нести полезную нагрузку до 45 фунтов, но в этот раз они делают самодельное взрывное устройство — используя снаряд, оставленный российскими войсками, когда они уходили из Херсона.

"Мы напечатали эти плавники на 3D-принтере, а эта труба из хозяйственного магазина", — объясняет старший офицер с позывным Марат из патрульной полиции, пока его люди склеивают все это вместе. "Теперь мы заканчиваем нашу подготовку, бомба готова, и мы готовы идти".

Наступление в темноте

Ночные миссии, подобные этой, до сих пор были определяющей чертой начальных этапов контрнаступления Украины, особенно в южной части страны. Украинские удары могут сотрясать здания вплоть до города Запорожье, а взрывы освещают небо, несмотря на то, что город находится примерно в 30 милях (48 км) от линии фронта.

Украина по-прежнему сдержанна в отношении контрнаступления и еще более сдержана, когда речь заходит о тактических деталях ее операций по разведке и продвижению вдоль линии фронта. Но с российской стороны есть четкое убеждение, что Украина имеет явное преимущество в этой области.

"Почему война идет ночью? Ясно как божий день", — написал в своем Telegram-канале российский военный блогер Владимир Сладков. "Западное оборудование имеет отличную ночную оптику".

Такого же мнения придерживается назначенный Россией так называемый глава Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

"Причин (почему Украина ночью атакует) несколько", — написал он в своем Telegram. "Первое — снизить эффективность нашей авиации; второе - избежать потерь от точных попаданий ударной роты дронов-камикадзе нашей 42-й дивизии; и в-третьих, максимально использовать преимущества использования западного оборудования и инструментов".

США снабжают украинские силы приборами ночного видения по крайней мере с 2018 года, которые обычно недоступны большинству регулярных российских солдат. Недавно подаренные бронированные машины, такие как танки Leopard 2 и боевые машины пехоты M2 Bradley, также обладают улучшенными возможностями ночного видения, в большинстве случаев лучшими, чем те, которые имеются на старой советской технике, все еще используемой российскими войсками.

Успешная операция

Когда украинский беспилотник приближается к российской цели, миссия вступает в самую критическую фазу. Устройство громкое, и как только оно приблизится к московским солдатам, они смогут его услышать, даже если не смогут его увидеть.

Спустя несколько мгновений текстовые сообщения, перехваченные украинской СБУ, показывают, что московские солдаты поняли это. "Обнаружена вражеская птица", — пишет один солдат. "Понял!" другой отвечает.

Зная, что беспилотник находится в воздухе, российские солдаты попытаются его сбить. "По нему стреляют", — говорит Марат. "Они не видят дрон, но стреляют на звук".

Подразделение также ожидает, что российские силы попытаются уничтожить их, запустив в воздух осветительные ракеты, чтобы осветить всю окружающую территори.

"Они пытаются увидеть какие-то аномалии, и наше присутствие здесь и сейчас — это аномалия. Если у них будет четкое представление об этом районе, они увидят, что что-то изменилось. Появились машины, было какое-то движение", — поясняет Марат. "Если они увидят нас, они попытаются нас достать".

К счастью, в данном случае подразделение не было замечено, но были случаи, когда оно попадало под интенсивный огонь российской артиллерии.

"Это случается очень часто", — говорит Марат. "Поэтому мы стараемся каждый раз менять место запуска, время, частоту радиосигнала".

Тщательное планирование означает, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году они потеряли всего четыре дрона — гораздо меньше, чем другие подразделения, которые в некоторых случаях сжигают по несколько устройств в день — и им еще предстоит потерять ни одного члена команды.

"Безопасность команды превыше всего", — добавляет Марат. "Тогда безопасность дрона".

Сразу после поражения цели основное внимание уделяется возвращению дрона на базу по заранее намеченному маршруту в надежде избежать противовоздушной обороны.

"Сейчас он возвращается", — говорит пилот. "Он движется со скоростью 14 метров в секунду".

Через несколько минут он, наконец, вне опасности. Как только он приземляется, отряд быстро собирает все и уходит, не оставляя следов своего присутствия. На кадрах с дрона, записанных на следующий день, видно уничтоженную цель.

Тем не менее, говорят мужчины, их работа еще не сделана, пока российские войска продолжают оккупацию Украины. "Мы действительно хотим отомстить за все зло, которое они нам причинили", — говорит Банкир.

Потери Росии в Украине - последние новости

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 16 июня, отминусовали еще 590 российских оккупантов. Таким образом, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года среди личного состава ориентировочно составили около 218 500 солдат армии России.

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