Для эвакуации было задействовано около сотни автобусов, а также кареты скорой помощи.

Из оккупированных Ирпеня и Ворзеля на Киевщине сегодня удалось вывезти более 3 тысяч человек. Среди спасенных граждан несколько сотен детей, пожилых людей, тяжелобольных.

Об этом сообщается на Facebook-странице МВД Украины.

"Сегодня, 9 марта, совместными усилиями полицейских Киевщины, Красного Креста, ГСЧС и органов местного самоуправления удалось вывезти с оккупированных Ирпеня и Ворзеля более 3 тысяч человек. Среди спасенных граждан несколько сотен детей, пожилых людей, тяжелобольных", - говорится в сообщении.

Для эвакуации было задействовано около сотни автобусов, а также кареты скорой помощи.

"Под Киевом, где разместился эвакуационный лагерь спасенных граждан встречали горячей едой, чаем. Также людям оказали медицинскую помощь и сориентировали по дальнейшей дороги", - сообщает МВД Украины.

По данным правоохранителей, гуманитарную колонну, которая ехала сегодня из Бучи, Гостомеля и Бородянки, оккупанты остановили. Из-за этого некоторые люди вынуждены были, рискуя жизнью, отправиться из Бучи в Ирпень и уехать с колонной местных жителей.

"Обессиленные, напуганные, голодные и главное - живые. Люди, вышедшие из блокады делились ужасами оккупации - грабежи, расстрелы, запугивания и мародерство царят в захваченных русскими городах. Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся спасти наших граждан из этой унизительной осады", - рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Напомним, сегодня оккупанты сорвали эвакуацию из городков на Киевщине, блокируя проезд автобусов. Договориться с оккупантами в Буче и Гостомеле так и не удалось: 50 автобусов остались заблокированными.

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