фото: МВД Украины

Из оккупированных Ирпеня и Ворзеля на Киевщине сегодня удалось вывезти более 3 тысяч человек. Среди спасенных граждан несколько сотен детей, пожилых людей, тяжелобольных.

Об этом сообщается на Facebook-странице МВД Украины.

"Сегодня, 9 марта, совместными усилиями полицейских Киевщины, Красного Креста, ГСЧС и органов местного самоуправления удалось вывезти с оккупированных Ирпеня и Ворзеля более 3 тысяч человек. Среди спасенных граждан несколько сотен детей, пожилых людей, тяжелобольных", - говорится в сообщении.

Для эвакуации было задействовано около сотни автобусов, а также кареты скорой помощи.

"Под Киевом, где разместился эвакуационный лагерь спасенных граждан встречали горячей едой, чаем. Также людям оказали медицинскую помощь и сориентировали по дальнейшей дороги", - сообщает МВД Украины.

По данным правоохранителей, гуманитарную колонну, которая ехала сегодня из Бучи, Гостомеля и Бородянки, оккупанты остановили. Из-за этого некоторые люди вынуждены были, рискуя жизнью, отправиться из Бучи в Ирпень и уехать с колонной местных жителей.

"Обессиленные, напуганные, голодные и главное - живые. Люди, вышедшие из блокады делились ужасами оккупации - грабежи, расстрелы, запугивания и мародерство царят в захваченных русскими городах. Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся спасти наших граждан из этой унизительной осады", - рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Фото эвакуация Ирпень 09 марта 2022
Фото эвакуация Ирпень 09 марта 2022
Фото эвакуация Ирпень 09 марта 2022
Фото эвакуация Ирпень 09 марта 2022
Фото эвакуация Ирпень 09 марта 2022
Фото эвакуация Ирпень 09 марта 2022
Фото эвакуация Ирпень 09 марта 2022
Фото эвакуация Ирпень 09 марта 2022

Напомним, сегодня оккупанты сорвали эвакуацию из городков на Киевщине, блокируя проезд автобусов. Договориться с оккупантами в Буче и Гостомеле так и не удалось: 50 автобусов остались заблокированными.

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