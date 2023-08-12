Если бы партнеры приняли политическое решение, Украина получила бы самолеты в течение двух недель, уверен Свитан.

Украина не получит американские истребители F-16 в этом году из-за политических процессов внутри США, считает военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

Он уверен, что, если бы западные партнеры приняли политическое решение, Украина получила бы F-16 в течение двух недель.

"Для того, чтобы научить опытного пилота пользоваться F-16, было бы достаточно 3 - 4 месяца. То есть, мы могли бы получить эти самолеты еще в этом году, если бы Соединенные Штаты не затягивали этот процесс", - убежден Свитан.

Обучение украинских пилотов на F-16 - что сообщалось

Напомним, на днях в Пентагоне заявили, что США поддерживают подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, президент США Джо Байден "дал зеленый свет" тому, чтобы сделать это возможным.

А The Washington Post со ссылкой на украинских, европейских и американских чиновников и военных сообщал, что первая группа из шести пилотов ВСУ завершит обучение на истребителях F-16 по крайней мере, следующим летом.

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