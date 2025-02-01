Самый простой путь к увеличению дальности полета - уменьшение массы боевой части.

Информация о том, что в РФ увеличили дальность полета баллистической ракеты "Искандер" до 1000 км, вероятно, не соответствует действительности.

К такому выводу пришел военно-политический обозреватель Александр Коваленко, который проанализировал технические характеристики 9М723 ОТРК "Искандер".

По его данным, в РФ действительно давно ведутся работы по увеличению дальности полета ОТРК "Искандер", однако о каких либо серьезных результатах пока неизвестно.

Видео дня

Как пояснил эксперт, самый простой путь к увеличению дальности полета "Искандера" - уменьшение массы боевой части (480 кг) и заполнение освободившегося места дополнительным твердотопливным материалом. Другими словами, как уточнил обозреватель, нужно уменьшить массу боевой части (БЧ), но не критически. Суть в том, что у ракеты весом 3,7 тонны, которая летит на 500 км, самая тяжелая часть - именно твердотопливный отсек (более 50% размера ракеты).

"Кроме того, практически все топливо 9М723 сгорает в течение первых 15 километров полета, при старте и формировании траектории, а далее ракета уже движется по инерции. Поэтому, уменьшение БЧ, на 100, 200 и пускай даже на 300 кг дальность полета особо не увеличит. И этот простейший метод уж никак не повысить соответствующий показатель в 2 раза", - отметил Коваленко.

Другой, самый сложный, метод увеличения дальности полета – создание нового двигателя и топлива. Однако, поданным аналитика, в связи с этим РФ испытывает определенные технические и технологические проблемы. В частности, это касается нового топлива, в чем российский потенциал "на грани безопасных процессов". То есть, как уточнил Коваленко, добиться успеха посредством применения высокотехнологичного метода Москва не может.

"Выше классического перхлората аммония NH4ClO4, тонкодисперсного алюминия и эластичного углеводорода, с набором добавок, российские химики так и не могут прыгнуть. Вот и возникает вопрос: "Каким образом Россия могла увеличить дальность полета 9М723 в 2 раза, не увеличивая размер самой ракеты?". Только путем сделать ее толще и длиннее, они бы могли этого добиться, но это ставит под вопрос использование стандартной "пусковой" и налаживание серийного производства", - констатирует аналитик.

Он также подчеркивает, что сомнительность успеха россиян с "Искандером" сомнительна уже в силу того, что новость о "1000 километрах" вышла на Military Watch Magazine, так как это издание является одним из пропагандистских рупоров РФ.

Российские ракеты "Искандер"

В англоязычном издании Military Watch Magazine, которое является пропагандистским СМИ Кремля, появилась публикация о создании улучшенного варианта "Искандера". Последний якобы имеет дальность 1000 км. Якобы уже готовится серийное производство этих новых ракет. При этом руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что вследствие санкций у россиян технологически тяжело идет процесс производства "Искандер-М" в принципе.

Вас также могут заинтересовать новости: