Украинская сторона будет усиленно готовиться к следующим провокациям.

Российские войска уже не привязываются к выдающимся датам для осуществления ракетных обстрелов.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Все задаются вопросами: "Когда следующий (ракетный удар - УНИАН)?", "Когда его ожидать?", "Привязываться ли к датам?". Мы уже говорили, что противник отошел от такой традиции относительно сакральных дат. Поэтому и на 24 февраля не было (ракетных обстрелов – УНИАН). И сейчас, не дожидаясь майских "победобесий", уже нанес удар", – отметил он.

Игнат подчеркнул, что украинская сторона будет усиленно готовиться к следующим провокациям, но для этого нужна, в частности, и помощь от иностранных партнеров.

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Ракетный удар 28 апреля

28 апреля российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

В результате обстрела были повреждены здания в Днепре, Умани (Черкасская область) и в городе Украинка Киевской области.

В частности, в Украинке была ранена 13-летняя девочка.

В Днепре российские оккупанты попали в дом школьной учительницы в частном секторе, погибли ее дочь и двухлетняя внучка.

В Умани одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом, в результате удара погибли 23 человека.

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