Аналитики отметили, что это был самый крупный удар с начала марта.

Утром 28 апреля российские оккупанты нанесли первую крупную серию ударов крылатыми ракетами по Украине с начала марта.

Об этом говорится в свежем отчете британской разведки. "Атаки указывают на то, что РФ перестала использовать дальнобойные удары. В этой волне было выпущено меньше ракет, чем зимой, и она не была нацелена на энергетическую инфраструктуру Украины", - отметили аналитики.

Эксперты допустили, что существует реальная возможность того, что таким образом россияне пытались перехватить украинские резервные подразделения и военные поставки, недавно доставленные на украинскую территорию.

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"Россия использует неэффективный процесс нацеливания и отдает предпочтение предполагаемой военной необходимости предотвращению сопутствующего ущерба, включая гибель мирных жителей", - заключили аналитики.

Ракетный удар по Украине 28 апреля

Вчера около 04:00 российские оккупанты атаковали Украину с самолетов Ту-95. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 21 из 23 российских крылатых ракет Х-101/Х-555 и два дрона.

В Умани российская ракета попала в многоэтажку, спасатели все еще ищут людей под завалами. Пока известно о 23 погибших.

Также обстрел привел к смертям в Днепре. Там ракета разрушила частній дом, в результате чего погибли женщина и ее дочь, другие члены этой семьи получили ранения.

А в Киевской области обломки ракеты повредили многоэтажку в городе Украинка. Пострадал 13-летний ребенок.

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