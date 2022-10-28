Американская сторона передаст еще больше боеприпасов для HIMARS и артиллерии, вооружения и техники.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Новый пакет военной помощи от США для Украины на сумму 275 млн долларов. Еще больше боеприпасов для HIMARS и артиллерии, вооружения и техники", – написал он.

Ермак поблагодарил Соединенные Штаты, отметив, что Россия "боится современного оружия в руках украинских воинов".

Официальное заявление о новом пакете военной помощи было озвучено в Пентагоне на брифинге.

Западное оружие для Украины: что передадут США

В новом пакете военной помощи Украине от Штатов значатся:

боеприпасы для HIMARS;

500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии;

системы дистанционного противотанкового минирования;

легкие транспортёры HMMWV;

стрелковое оружие и боеприпасы.

Новый пакет военной помощи от США: что еще известно

Ранее сообщалось, что в этом пакете нет крупных новых вооружений.

Помощь США в основном будет направлена ​​на пополнение запасов боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения, в частности для HIMARS.

По данным источников, новая военная помощь поступила после применения мер для того, чтобы переданное Украине оружие не попало в руки российских войск.