Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Новый пакет военной помощи от США для Украины на сумму 275 млн долларов. Еще больше боеприпасов для HIMARS и артиллерии, вооружения и техники", – написал он.
Ермак поблагодарил Соединенные Штаты, отметив, что Россия "боится современного оружия в руках украинских воинов".
Официальное заявление о новом пакете военной помощи было озвучено в Пентагоне на брифинге.
Западное оружие для Украины: что передадут США
В новом пакете военной помощи Украине от Штатов значатся:
- боеприпасы для HIMARS;
- 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии;
- системы дистанционного противотанкового минирования;
- легкие транспортёры HMMWV;
- стрелковое оружие и боеприпасы.
Новый пакет военной помощи от США: что еще известно
Ранее сообщалось, что в этом пакете нет крупных новых вооружений.
Помощь США в основном будет направлена на пополнение запасов боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения, в частности для HIMARS.
По данным источников, новая военная помощь поступила после применения мер для того, чтобы переданное Украине оружие не попало в руки российских войск.