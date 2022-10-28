Чиновники сообщили об этом на условиях анонимности, чтобы обсудить детали еще не обнародованного пакета.

Пентагон отправляет Украине новый пакет оружия и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов, чтобы поддержать усилия по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге с приближением зимы.

Об этом журналистам заявили на условиях анонимности официальные лица США в четверг. В новом пакете, о котором, как ожидается, будет объявлено в пятницу, нет крупных новых вооружений. Вместо этого помощь США в основном направлена ​​на пополнение запасов тысяч боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, которые Украина успешно использует в своем контрнаступлении против России.

Чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить детали еще не обнародованного пакета.

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Новая помощь, по данным источников, поступила после того, как федеральные чиновники обнародовали усилия правительства США по обеспечению того, чтобы оружие, переданное Украине, не попало в руки российских войск, их марионеток или других экстремистских групп. В плане, обнародованном Госдепартаментом в четверг, отмечается, что учет оружия особенно сложен во время активной войны и когда на земле нет крупного присутствия США.

Помощь США Украине: детали

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США регулярно выделяют нашей стране финансовую и военную помощь.

Так, 21 сентября президент США Джо Байден сообщил, что Штаты уже выделила на помощь Украине более $25 млрд.

1 октября Байден подписал закон "Продолжение ассигнования и дополнительное выделение средств для Украины на 2023 год", который ранее поддержали обе палаты Конгресса - Палата представителей и Сенат, о выделении Украине дополнительной помощи в размере более $12,3 млрд.

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