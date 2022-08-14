Отмечается, что перевозки тяжелой техники оккупантами на Херсонском направлении затруднены до невозможности.

Благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины перевозка тяжелой техники оккупантами на Херсонском направлении затруднена до невозможности.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Вновь нанесен удар по Антоновскому мосту, чтобы закрепить его статус как непроездной... Это означает, что тяжелая техника и перевозка боеприпасов чрезвычайно затруднены до невозможности", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, ночью 8 августа украинские военные "отработали огневой контроль", есть результаты и попадания, в частности по Антоновскому и Каховском мостах.

У российских оккупантов в Херсонской области началась паника из-за недавних ударов украинских военных по мостам. Из-за этих событий начался массовый вывоз семей российских захватчиков из Херсона.

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