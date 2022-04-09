Как подчеркнул Синегубов, во время попытки захватить Харьков враг понес большие потери личного состава, техники и авиации. Но не стоит отбрасывать варианта повторной атаки города российскими оккупантами.

Украинским героям удалось отразить наземное наступление врага на Харьков. Впрочем, расслабляться рано – от своих планов российские оккупанты не отказались.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью НВ, украинские защитники 44-й день защищают Харьков от россиян и ни секунды не имели сомнения в своей победе. Однако праздновать победу еще рано – враг не отказался от своих планов.

Как подчеркнул Синегубов, во время попытки захватить город враг понес большие потери личного состава, техники и авиации. Но не стоит отбрасывать варианта повторной атаки города российскими оккупантами.

"Битву за Харьков россияне уже проиграли. Конечно, сейчас акценты больше касаются Донецкой и Луганской областей, однако мы понимаем, что акценты в Харьковской области будут сосредотачиваться", – сказал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты украли еду у животных из харьковского экопарка. Ночью они забрали морковь, свеклу и капусту.

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