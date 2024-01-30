Объявлена воздушная тревога.

Вечером во вторник, 30 января, российские захватчики атаковали Харьков беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Синегубов отмечает, что в Харькове фиксируют попадания, армия РФ направила на область по меньшей мере шесть беспилотников.

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"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На эту минуту информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы выехали на места попаданий. Важно: пребывайте в укрытиях до отбоя тревоги!" - добавил он.

Впоследствии Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что российский "шахед" ударил по району жилой застройки. "Есть пожар на месте попадания. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

В 22:39 Воздушные силы написали, что в районе города фиксируют ударные дроны типа "Shahed", людей призвали находиться в укрытиях. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове раздаются взрывы.

Атака дронов по Украине: что известно

Вечером Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА типа "Shahed" с юга в направлении Днепропетровщины, они двигались северо-западным курсом.

Впоследствии беспилотники фиксировали в направлении Днепра, в районе Павлограда и на границе Днепропетровской и Запорожской областей юго-западным направлением.

В 19:41 объявили об отбое угрозы ударных дронов в Днепропетровской и Запорожской областях, о последствиях атаки не сообщалось.

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