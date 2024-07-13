Эта ракета является очень эффективной и опасной для Украины, считает Криволап.

Российские войска значительно модернизировали свои крылатые ракеты Х-101, рассказал авиаэксперт Константин Криволап в интервью Radio NV.

По его словам, сейчас Х-101 - это лучшая ракета россиян, которая "среди ракет такого класса находится в первой двойке-тройке, а, может, и выше". Она является очень эффективной и опасной для Украины, считает Криволап.

"Они (россияне - УНИАН) смогли модифицировать Х-101 не только с точки зрения увеличения самой боевой части, не только за счет того, что оборудовали их кассетной боевой частью. Они смогли достаточно серьезно улучшить акселерометр, который позволяет им летать на очень низких высотах. В некоторых районах видели ракеты, которые пролетали на уровне 17 этажа", - объяснил эксперт. Видео дня

Он добавил, что во время кровавой атаки по Киеву 8 июля оккупанты нацелили несколько Х-101 на завод Артема.

"Те пять ракет, которые зашли к заводу Артема (могу назвать этот объект, потому что уже в Википедии пишется, какие были удары, где и сколько) - это тоже Х-101", - сказал он.

Ракеты Х-101 - что сообщалось

Напомним, по данным Financial Times, ракета Х-101, которой Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, содержит западные комплектующие, что свидетельствует об успехах Кремля в уклонении от санкций.

"Х-101 является одной из самых современных крылатых ракет России и имеет решающее значение для ее усиливающейся кампании воздушных ударов по Украине. Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, и по-прежнему зависит от запчастей из западных стран, особенно из США", - говорилось в публикации.

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