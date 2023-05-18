Также разведка просит не обнародовать фотографии, сделанные с помощью БПЛА.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывает не публиковать фото и видео применение беспилотников, а также снимки с их производства.

"Для наиболее эффективного уничтожения врагов и быстрой деоккупации украинских территорий Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращается с призывом - приостановить публикацию любых фото и видеоматериалов, сделанных с помощью БПЛА, и их применение без соответствующих согласований!", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУР МОУ.

Кроме того, военная разведка Украины просит не обнародовать текстовых, фото - и видеосообщений, касающихся времени, места и особенностей работы и производства беспилотников.

Видео дня

"Нерушимое единство и слаженность действий общества и армии Украины во время войны уже засвидетельствовали нашу способность оказывать эффективное сопротивление агрессивному врагу, вводить вражеские войска в заблуждение и, в конечном итоге, наносить захватчикам тяжелые потери. Пришло время сделать их критическими!",- говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что сейчас стране нужна тотальная тишина об украинской работе в воздухе, чтобы прогнать врага.

Слияние работы украинской ПВО

17 мая Служба безопасности Украины разоблачила блогеров и заблокировала онлайн-камеры, которые "засветили" работу украинской противовоздушной обороны во время удара российских оккупантов по Киеву 16 мая. Работники СБУ установили личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки на Киев.

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