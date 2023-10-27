По ее словам, для достижения цели надо действовать постепенно, а не спешить.

Уже давно понятно, что Крымский мост - это лишняя конструкция, поэтому он будет разрушен, но сейчас не нужно спешить с этим.

Об этом сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу того, поступление в январе от партнеров дальнобойных ракет дальностью 300 километров поспособствует ли уничтожению этого моста.

Она отметила, что перспективы Крымского моста понятны давно – это лишняя конструкция.

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"Но не все лишнее надо убирать прямо сейчас. По обычному закону уборку надо делать постепенно и целесообразно. Сейчас есть мысли о том, как это может быть, но лучше когда они реализуются в стратегическом замысле", - сказала Гуменюк.

По ее словам, как говорят в Одессе, "спешить надо медленно" и необходимо дождаться нужного момента. При этом отметила, что просто разрушить одну конкретную конструкцию, как даже тот самый логистический путь, это не всегда поможет достичь нужной цели.

Она напомнила, что когда речь шла об освобождении правого берега Херсонщины, то все время был вопрос, мол, почему "не завалите" Антоновский мост и не обрежете всю логистику врагу. "Есть более глубокий замысел и он будет реализован", - подчеркнула Гуменюк по поводу перспектив Крымского моста.

Также она прокомментировала информацию, что в Севастополе подорвался противоминный корабль Черноморского флота РФ "Владимир Козицкий". "Нельзя исключать такую досаду в российском исполнении", - сказала Гуменюк.

Атаки на Крымский мост - что известно

Как сообщал УНИАН, уже несколько раз осуществлялся удар по Крымскому мосту, он был частично разрушен, но позже движение по нему восстанавливалось.

Незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост невозможно уничтожить с помощью надводных или подводных дронов, считает полковник ВСУ Петр Черник.

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